В Запорожской области оккупанты усиливают группировку, чтобы возобновить наступление

24 мая, 08:00
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Оккупанты хотят возобновить наступление в Запорожской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты хотят возобновить наступление в Запорожской области (Фото:Генштаб)

На Запорожском направлении российские оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка — Каменское. Осуществляют перегруппировку.

Об этом сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении агрессоры продолжают сосредотачивать основные усилия на удержании занятых рубежей.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Наступление Война России против Украины

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