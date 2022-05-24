В Запорожской области оккупанты усиливают группировку, чтобы возобновить наступление 24 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят возобновить наступление в Запорожской области (Фото:Генштаб)

На Запорожском направлении российские оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка — Каменское. Осуществляют перегруппировку.



Об этом сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении агрессоры продолжают сосредотачивать основные усилия на удержании занятых рубежей.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск.

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