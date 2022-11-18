Оккупанты хотят восстановить памятники Ленину в Мариуполе — Андрющенко

18 ноября, 17:40
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Снос памятника Ленину в Мариуполе (Фото:62.ua)

Снос памятника Ленину в Мариуполе (Фото:62.ua)

Российские оккупанты планируют восстановить демонтированные памятники Ленину во временно захваченном Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что захватчики нашли два демонтированных памятника Ленина на территории Азовмаша во время сбора металлолома.

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«Один — с площади Свободы, второй — с Кальмиусского района. Теперь оккупационные власти собираются установить их заново», — добавил он.

По его словам, оккупанты пока размышляют, что делать с памятником, который был на площади Свободы, ведь «вроде бы туда его не всунешь».

17 ноября Андрющенко заявил, что в Мариуполе российские захватчики планируют снести почти всю старую часть Левобережного района возле металлургического комбината Азовсталь.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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