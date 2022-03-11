Оккупанты хотят провести ротацию, чтобы скрыть поражение под Николаевом — Виталий Ким 11 марта, 15:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят скрыть поражение под Николаевом (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты запланировали провести ротацию 17 марта, чтобы скрыть свое поражение под Николаевом.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Чтобы скрыть свое поражение под Николаевом, оккупанты хотят сделать плановую ротацию своих войск 17 марта. Не успеют. Мы не дадим этого сделать», — отметил он.

Ким призвал российских военных сдаваться в плен, чтобы не позволить совершить плановую ротацию.

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