Оккупанты планируют развернуть «добровольческие подразделения» на юге Украины — ISW 20 августа, 06:14 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На юге Украины и в частности Херсоне оккупанты намерены развернуть так называемые «добровольческие подразделения». Украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).



Отмечается, что украинские удары по российской военной и транспортной инфраструктуре на юге, по всей видимости, снижают уверенность России в безопасности их тыловых районов.

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По данным института, «украинские удары вызывают резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения были, скорее всего, раздуты».

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа почти не изменилась, несмотря на заявления Минобороны России от 18 августа о том, что украинские войска устроят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

Отмечается, что, вероятно, российские власти готовят показательные суды над украинскими защитниками Азовстали ко Дню Независимости Украины с целью дальнейшего закрепления оккупационного контроля над оккупированными территориями Украины и создания условий для деморализации украинских войск.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к востоку от Северского и к югу и востоку от Бахмута.

Оккупанты провели многочисленные безуспешные наземные штурмы населенных пунктов Южного направления.

Россия продолжает формировать региональные так называемые добровольческие подразделения и, вероятно, развернет многие в Херсоне и на юге Украины в составе 3-го армейского корпуса.

Российские оккупационные власти усиливают контроль над образовательной инфраструктурой на оккупированных территориях, готовясь к приближению учебного года, и, возможно, отправляют украинских детей в Россию в рамках кампании репопуляции.

Россияне упустили шанс осуществить «жест доброй воли» в Херсоне – Сергей Грабский https://www.youtube.com/embed/IIVBMcuNCzw

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