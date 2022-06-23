Оккупанты хотят разрушить все города Донбасса — Зеленский

23 июня, 01:47
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Российские войска хотят разрушить все города Донбасса. ВСУ необходимо вооружение союзников, которое поможет выгнать оккупантов из территории Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

«На Донбассе массированные артиллерийские и авиационные удары. Цель оккупантов на этом направлении неизменна — они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс. Весь — Лисичанск, Славянск, Краматорск… Вот почему мы снова акцентируем на ускорении поставок оружия Украине. Необходимо как можно скорее создать паритет на поле боя, чтобы выгнать эту дьявольскую армаду за границы Украины», — заявил Зеленский.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Военная помощь Война на Донбассе Владимир Зеленский Война России против Украины

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