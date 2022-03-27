Оккупанты хотят провести «референдум» на Донбассе, чтобы цинично назвать наступление ВСУ «нападением на Россию» — Денисова 27 марта, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Денисова подчеркнула, что фейковые референдумы не будут иметь никаких правовых последствий (Фото:zn.ua)

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила о коварных намерениях врага в Луганской области. В частности, незаконные оккупационные власти хотят провести на оккупированной территории «референдум» о присоединении к России.

Об этом она написала в Telegram-канал.



Денисова подчеркнула, что российские оккупанты понимают усиление позиций ВСУ и опасаются освобождения Украиной временно оккупированного Луганска. Поэтому террористическое руководство оккупированных территорий пытается как можно скорее провести референдум о вступлении в состав России.

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«Ведь после проведенного «референдума» страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс «нападением на Россию», — пояснила омбудсмен.

Денисова отметила, что территории временно оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. Она также подчеркнула, что фейковые референдумы юридически ничтожны и не будут иметь никаких правовых последствий.