Оккупанты хотят провести «референдум» на Донбассе, чтобы цинично назвать наступление ВСУ «нападением на Россию» — Денисова

27 марта, 21:30
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Денисова подчеркнула, что фейковые референдумы не будут иметь никаких правовых последствий (Фото:zn.ua)

Денисова подчеркнула, что фейковые референдумы не будут иметь никаких правовых последствий (Фото:zn.ua)

Автор: Елена Басараб

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила о коварных намерениях врага в Луганской области. В частности, незаконные оккупационные власти хотят провести на оккупированной территории «референдум» о присоединении к России.

Об этом она написала в Telegram-канал.

Денисова подчеркнула, что российские оккупанты понимают усиление позиций ВСУ и опасаются освобождения Украиной временно оккупированного Луганска. Поэтому террористическое руководство оккупированных территорий пытается как можно скорее провести референдум о вступлении в состав России.

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«Ведь после проведенного «референдума» страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс «нападением на Россию», — пояснила омбудсмен.

Денисова отметила, что территории временно оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. Она также подчеркнула, что фейковые референдумы юридически ничтожны и не будут иметь никаких правовых последствий.

Ранее НВ сообщал, что глава контролируемой РФ группировки «ЛНР» Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время состоится "референдум" о вхождении " ЛНР" в состав России.

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Теги:   Референдум ЛДНР Людмила Денисова Война России против Украины

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