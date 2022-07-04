Российские оккупанты собираются провести «перепись населения» в Северодонецке — глава ВГА
Разрушенный дом в Северодонецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты собираются провести «перепись населения» в Северодонецке.
Об этом заявил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона.
«Пытаются провести перепись населения, которое осталось в городе. В частности, детей», — сказал он.
По его словам, оккупанты создали комендатуру, которая, по их замыслу, должна заменить местные власти, и ищут специалистов ЖКХ.
Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.
25 июня заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.
Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк заявил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.
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