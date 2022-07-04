Российские оккупанты собираются провести «перепись населения» в Северодонецке — глава ВГА 4 июля, 13:28 Разрушенный дом в Северодонецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты собираются провести «перепись населения» в Северодонецке.

Об этом заявил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона.

«Пытаются провести перепись населения, которое осталось в городе. В частности, детей», — сказал он.

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По его словам, оккупанты создали комендатуру, которая, по их замыслу, должна заменить местные власти, и ищут специалистов ЖКХ.

Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.

25 июня заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк заявил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.

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