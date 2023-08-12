Захватчики планируют провести «инвентаризацию» имущества украинцев на Херсонщине — ЦНС
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
На оккупированной территории Херсонской области россияне планируют провести «инвентаризацию» движимого и недвижимого имущества украинцев.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Так, российская оккупационная администрация планирует провести инвентаризацию «бесхозяйственных объектов».
Под этим названием оккупанты имеют в виду то имущество, которое оставили украинцы убегая от российского «освобождения». Специальные инспекторы будут искать как движимое, так и недвижимое имущество, где нет владельцев".
По данным ЦНС, также россияне будут выявлять имущество «самозахваченных» объектов, то есть имущество украинцев, которые остались жить на ВОТ, но не переоформляют право собственности в фейковых российских структурах.
«После обнаружения такого имущества россияне угрожают его „национализировать“, то есть официально ограбить местных жителей», — добавляют в сопротивлении.