Оккупанты планируют привезти в Энергодар учителей из Крыма и России — мэр

6 июля, 10:48
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что оккупанты планируют привезти в город учителей из Крыма и России.

По его словам, рашисты заявили о том, что с 1 сентября намерены начать новый учебный год по российским программам.

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«В то же время, очевидно, что захватчики испытывают большой кадровый дефицит и реализовать свои намерения им будет очень трудно», — написал он в Telegram.

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Орлов заявил, что оккупационными властями уже неоднократно объявлялся набор учителей среди местных педагогов. Однако желающих «принять предложение рашистов почти не оказалось».

«Таким образом в Энергодар намерены завозить учителей из Крыма и России. Но мы советуем им не торопиться со сбором чемоданов, потому что придется очень быстро собирать их в обратном направлении», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=yXBvO4acbWE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Учителя Энергодар Война России против Украины

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