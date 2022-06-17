Оккупанты хотят отрезать пути в Лисичанск — ISW

17 июня, 05:30
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. В то же время они пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают помощью Лисичанск.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что россияне одновременно атакуют на девяти направлениях.

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Кроме того, в отчете указывается заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова об изменении тактики россиян: они используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и лимана.

В отчете также сообщается, что взрыв в Чернобыевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

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Отмечается, что оккупанты могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы воспрепятствовать поддержке населения украинских контрнаступательных операций.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Северодонецк Лисичанск Война на Донбассе Война России против Украины

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