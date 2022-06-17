Оккупанты хотят отрезать пути в Лисичанск — ISW 17 июня, 05:30 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. В то же время они пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают помощью Лисичанск.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Аналитики обращают внимание на слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что россияне одновременно атакуют на девяти направлениях.

Видео дня

Кроме того, в отчете указывается заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова об изменении тактики россиян: они используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и лимана.

В отчете также сообщается, что взрыв в Чернобыевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

Отмечается, что оккупанты могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы воспрепятствовать поддержке населения украинских контрнаступательных операций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.