Больше некого мобилизовать: оккупанты хотят отправлять на войну студентов — Генштаб
У оккупантов закончился мобилизационный ресурс (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)
На временно оккупированных территориях Донецкой области так называемое «военное командование» планирует привлечь к боевым действиям студентов вузов.
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что у оккупантов закончился мобилизационный ресурс.
Кроме того, по имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка с целью восполнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.
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