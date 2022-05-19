Больше некого мобилизовать: оккупанты хотят отправлять на войну студентов — Генштаб

19 мая, 08:03
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У оккупантов закончился мобилизационный ресурс (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

У оккупантов закончился мобилизационный ресурс (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

На временно оккупированных территориях Донецкой области так называемое «военное командование» планирует привлечь к боевым действиям студентов вузов.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что у оккупантов закончился мобилизационный ресурс.

Кроме того, по имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка с целью восполнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   ДНР Донецкая область Студенты ОРДЛО Война России против Украины

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