Оккупанты вынуждены снимать с хранения старые советские танки для отправки в Украину — Генштаб 23 мая, 08:08 Цей матеріал також доступний українською Танк Т-62 (Фото:warbook.club)

Российские оккупанты из-за огромных потерь в ходе боевых действий в Украине вынуждены снимать с хранения танки Т-62.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Так оккупационные войска хотят укомплектовать резервные батальонные тактические группы, формируемые для отправки в Украину.

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Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.

Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году. К концу 2012 года в российской армии хранилось более 900 таких танков. Часть из них она позже использовала для войны в Сирии и на Донбассе.



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