«Ситуация усложняется». Оккупанты хотят окружить всю Луганскую область — Гайдай

17 мая, 12:03
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Оккупанты хотят окружить всю Луганскую область, отрезав от сообщения с другими регионами Украины (Фото:Генштаб)

Оккупанты хотят окружить всю Луганскую область, отрезав от сообщения с другими регионами Украины (Фото:Генштаб)

Ситуация в Луганской области усложняется. Атак российских оккупантов становится все больше, обстрелы населенных пунктов усилились.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, больше всего достается Северодонецку.

«Программа минимум у орков — взять областной центр, максимум — окружить всю область, отрезав от сообщения с другими регионами Украины», — отметил Гайдай.

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Он подчеркнул, что Луганская область — это форпост по сдерживанию русского нашествия.

«Чем дольше мы держимся, тем больше получим западного оружия, тем быстрее пройдет операция по освобождению, например, города Изюм, и тогда мы сможем начать процесс деоккупации Луганщины», — отметил глава ОВА.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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