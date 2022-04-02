Оккупанты хотят окружить группировку Объединенных сил на Донбассе — Генштаб 2 апреля, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят окружить группировку Объединенных сил и выйти административные границы Луганской и Донецкой областей (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты намерены окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Война России против Украины — главные события 2 апреля



Об этом сообщает Генштаб.

В целях сковывания действий украинских войск оккупанты будут продолжать удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины с РФ и Беларусью.

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На Полесском направлении в целях замедления продвижения украинских подразделений оккупанты осуществляют минирование брошенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.



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