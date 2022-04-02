Оккупанты хотят окружить группировку Объединенных сил на Донбассе — Генштаб
Оккупанты хотят окружить группировку Объединенных сил и выйти административные границы Луганской и Донецкой областей (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Российские оккупанты намерены окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
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Об этом сообщает Генштаб.
В целях сковывания действий украинских войск оккупанты будут продолжать удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины с РФ и Беларусью.
На Полесском направлении в целях замедления продвижения украинских подразделений оккупанты осуществляют минирование брошенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.
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