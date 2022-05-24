На Донбассе оккупанты пытаются взять в окружение Лисичанск и Северодонецк
Вблизи Лисичанска и Северодонецка происходят самые активные боевые действия (Фото:Генштаб)
Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, недалеко от Лисичанска и Северодонецка.
Об этом сообщает Генштаб.
Российские оккупанты сосредоточены на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.
На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка — Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования агрессоры развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
На Северодонецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки.
На Бахмутском направлении оккупационная армия РФ улучшила тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях оккупанты обстреливали украинские подразделения с применением артиллерии и авиации.
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