На Донбассе оккупанты пытаются взять в окружение Лисичанск и Северодонецк

24 мая, 07:13
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Вблизи Лисичанска и Северодонецка происходят самые активные боевые действия (Фото:Генштаб)

Вблизи Лисичанска и Северодонецка происходят самые активные боевые действия (Фото:Генштаб)

Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сообщает Генштаб.

Российские оккупанты сосредоточены на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

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На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка — Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования агрессоры развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки.

На Бахмутском направлении оккупационная армия РФ улучшила тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях оккупанты обстреливали украинские подразделения с применением артиллерии и авиации.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Северодонецк Лисичанск Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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