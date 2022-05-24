На Донбассе оккупанты пытаются взять в окружение Лисичанск и Северодонецк 24 мая, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Вблизи Лисичанска и Северодонецка происходят самые активные боевые действия (Фото:Генштаб)

Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, недалеко от Лисичанска и Северодонецка.



Об этом сообщает Генштаб.

Российские оккупанты сосредоточены на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

Видео дня

На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка — Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования агрессоры развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки.

На Бахмутском направлении оккупационная армия РФ улучшила тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях оккупанты обстреливали украинские подразделения с применением артиллерии и авиации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.