Оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск — Генштаб
Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в Харьковской области (Фото:Генштаб)
На Слобожанском направлении российские оккупанты систематические и интенсивно ведут огонь по районам сосредоточения украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб.
Также агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая и Черкасские Тишки.
Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.
Оккупанты обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Долгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.
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