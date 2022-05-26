Оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск — Генштаб

26 мая, 07:04
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Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в Харьковской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении российские оккупанты систематические и интенсивно ведут огонь по районам сосредоточения украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Также агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая и Черкасские Тишки.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

Видео дня

Оккупанты обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Долгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Харьковская область Война России против Украины

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