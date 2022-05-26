Оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск — Генштаб 26 мая, 07:04 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении российские оккупанты систематические и интенсивно ведут огонь по районам сосредоточения украинских войск.



Об этом сообщает Генштаб.

Также агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая и Черкасские Тишки.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

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Оккупанты обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Долгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

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