Оккупанты идут на штурм в Харьковской области, чтобы возобновить наступление на Барвенково и Славянск — Генштаб 30 июня, 15:43 На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты идут на штурм, чтобы получить более выгодные позиции и возобновить наступление на Барвенково и Славянск.



Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«На Славянском направлении противник проводит штурмовые действия, пытаясь улучшить свое тактическое положение с целью создания условий для возобновления наступления в направлениях Изюм — Барвенково, Изюм — Славянск», — сказал Громов.

Видео дня

По его словам, на Харьковском направлении оккупационная армия РФ ведет активную оборону.



«Пытается не допустить продвижение подразделений ВСУ, на отдельных направлениях проводит разведку боем с целью поиска слабых мест в нашей обороне», — добавил Громов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.