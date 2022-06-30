Оккупанты идут на штурм в Харьковской области, чтобы возобновить наступление на Барвенково и Славянск — Генштаб

30 июня, 15:43
На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты идут на штурм, чтобы получить более выгодные позиции и возобновить наступление на Барвенково и Славянск.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«На Славянском направлении противник проводит штурмовые действия, пытаясь улучшить свое тактическое положение с целью создания условий для возобновления наступления в направлениях Изюм — Барвенково, Изюм — Славянск», — сказал Громов.

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По его словам, на Харьковском направлении оккупационная армия РФ ведет активную оборону.

«Пытается не допустить продвижение подразделений ВСУ, на отдельных направлениях проводит разведку боем с целью поиска слабых мест в нашей обороне», — добавил Громов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Харьковская область Генштаб Наступление Война России против Украины

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