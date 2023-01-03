Россияне планируют мобилизовать украинцев на оккупированных территориях — ЦНС 3 января, 03:13 Война в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Оккупанты планируют мобилизовать в свои войска граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в южных регионах. Планируют призывать владельцев российского паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.



В ЦНС обращают внимание, что, несмотря на заявления Кремля, захватчики де-факто не прекращают «частичную мобилизацию», которая на самом деле масштабна и не имеет исключений. В начале 2023 года оккупанты планируют новую волну, которая будет касаться жителей временно оккупированного юга Украины.

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Пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. Параллельно будут усилены мобилизационные мероприятия.

На временно оккупированных территориях Украины противник планирует призывать владельцев паспорта.

В Центре национального сопротивления призвали украинцев — жителей захваченных войсками РФ населенных пунктов, игнорировать паспортизацию врага и немедленно покинуть подконтрольную врагу территорию, чтобы не стать ресурсом для захватчиков.