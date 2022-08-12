Оккупанты грозятся казнить пятерых иностранцев, воевавших на стороне Украины 12 августа, 16:25 Украинские военнослужащие на Донбассе (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Так называемый «верховный суд ДНР» подтвердил, что 15 августа начнется уголовный процесс в отношении пяти иностранцев, которые воевали на стороне Украины.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что «судебное заседание» пройдет в закрытом режиме.

На скамье подсудимых гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии — Векослав Пребег, а также подданные Великобритании — Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Видео дня

Оккупанты грозятся приговорить иностранцев к смертной казни за участие в войне на стороне Украины.

В июле 2022 года британец Хардинг заявлял, что ему может грозить смертная казнь.

Боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале июля стало известно, что оккупанты угрожают казнить еще двух британцев — Эндрю Хилла и Дилана Хилли. В Лондоне осудили эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях.

15 июля стало известно о смерти в плену РФ британца Пола Ури. Он помогал украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.

В Генштабе заявляли, что все иностранные граждане и люди без гражданства, участвующие в боевых действиях в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них распространяется правовой статус комбатантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.