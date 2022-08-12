Оккупанты грозятся казнить пятерых иностранцев, воевавших на стороне Украины

12 августа, 16:25
Украинские военнослужащие на Донбассе (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие на Донбассе (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Так называемый «верховный суд ДНР» подтвердил, что 15 августа начнется уголовный процесс в отношении пяти иностранцев, которые воевали на стороне Украины.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что «судебное заседание» пройдет в закрытом режиме.

Читайте также:
Фарс в духе советских времен. Что означают три «показательных» смертных приговора иностранным военнослужащим ВСУ в «ДНР» — мировые СМИ

На скамье подсудимых гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии — Векослав Пребег, а также подданные Великобритании — Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Видео дня

Оккупанты грозятся приговорить иностранцев к смертной казни за участие в войне на стороне Украины.

В июле 2022 года британец Хардинг заявлял, что ему может грозить смертная казнь.

Боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале июля стало известно, что оккупанты угрожают казнить еще двух британцев — Эндрю Хилла и Дилана Хилли. В Лондоне осудили эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях.

https://www.youtube.com/watch?v=e2DHEDoj4P0

15 июля стало известно о смерти в плену РФ британца Пола Ури. Он помогал украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.

В Генштабе заявляли, что все иностранные граждане и люди без гражданства, участвующие в боевых действиях в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них распространяется правовой статус комбатантов.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс ДНР Российская агрессия Смертная казнь Война России против Украины Интернациональный легион

Эксклюзивы НВ

Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
«Крыс надо находить и травить» /
РФ раз и навсегда должна прекратить посягать на наши земли — большое интервью с Алексеем Даниловым
12 августа, 08:46
Политика
Разбитое укрепление русских войск после сдачи Севастополя в Крымскую войну, 1855 год. Фото Джеймса Робертсона (Фото:James Robertson / Imperial War Museum: Royal Archives, Windsor Collection)
Синоним краха /
Как Екатерина II присоединила Крым к России, но полуостров приносил страдания ее потомкам
12 августа, 07:44
Геополитика
Вредные привычки могут стать причиной ваших неудач (Фото:Alexandra Tran/Unsplash)
Откажитесь от жестких диет /
Шесть вредных привычек, которые мешают вам похудеть
12 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X