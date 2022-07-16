Оккупанты хотели захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ заставили их отойти — сводка Генштаба

16 июля, 20:00
ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 16 июля, на 143-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Сейчас ситуация такова:

На Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

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Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Травневе, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и других. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не имеет – украинские воины заставили противника отойти.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

Агресор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвенково, Богородичное, Большая Камышеваха, Новониколаевка и Константиновка. Нанес авиаудары вблизи Мосьпанового и Богородичного.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Гуляйполе, Зализнычное, Ольговское, Малые Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополь, Новоселка и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии столкновения. Наносил авиационные удары в районе Потемкиного. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны противник обстрелял позиции украинских войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Будивельного Сумской области.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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