Оккупанты свозят своих раненых грузовиками в Мелитополь: их уже тысячи — мэр 2 декабря, 13:25 В Мелитополь грузовиками свозят раненых оккупантов (Фото:inform.zp.ua)

В оккупированный Мелитополь грузовиками свозят раненых российских военных и размещают их в медицинских учреждениях города. То же происходит и в других захваченных городах Запорожской области.



Об этом в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Все больницы в Токмаке, Молочанске, Веселом, Михайловке они превратили в рашистские госпитали. Там россияне пытаются лечить своих раненых, которых уже насчитываются тысячи», — отметил он.

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По его словам, россияне «возят своих раненых грузовиками и относятся к ним как к мусору».

Федоров также рассказал, что на этой неделе оккупанты превратили в казармы и пыточные поселок-курорт Строгановку на побережье Азовского моря, где лечились хронические больные псориазом.

Ранее Генштаб сообщал, что в течение 28−29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.