Генштаб сообщил, как оккупанты грабят Запорожскую АЭС 13 марта, 07:21 Оккупанты грабят Запорожскую АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Энергодаре российские оккупационные войска начали вывозить имущество с Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 13 марта.

Оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.

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Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, захватили российские оккупанты после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

В начале декабря Энергоатом сообщил об усилении российских репрессий против работников Запорожской АЭС. В частности, оккупанты жестоко избили двух сотрудников станции, после чего увезли их в неизвестном направлении.