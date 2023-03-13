Генштаб сообщил, как оккупанты грабят Запорожскую АЭС

13 марта, 07:21
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Оккупанты грабят Запорожскую АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты грабят Запорожскую АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Энергодаре российские оккупационные войска начали вывозить имущество с Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 13 марта.

Оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.

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Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, захватили российские оккупанты после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

В начале декабря Энергоатом сообщил об усилении российских репрессий против работников Запорожской АЭС. В частности, оккупанты жестоко избили двух сотрудников станции, после чего увезли их в неизвестном направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=TnvAW9CoZvA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар ЗАЭС Война России против Украины Генштаб ВСУ

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