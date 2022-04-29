На захваченных территориях оккупанты грабят селян: украли 60 тонн пшеницы вместе с транспортом
Оккупанты украли 60 тонн пшеницы из Каменки-Днепровской Запорожской области (Фото:nibulon.com)
На захваченных территориях Украины российские оккупанты грабят селян.
Об этом сообщает Генштаб.
Из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области оккупанты украли более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.
Кроме того, агрессоры продолжают ограничивать передвижения местных жителей, проводить их задержания, а также блокировать гуманитарные грузы с территории Украины.
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