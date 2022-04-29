На захваченных территориях оккупанты грабят селян: украли 60 тонн пшеницы вместе с транспортом 29 апреля, 07:15 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты украли 60 тонн пшеницы из Каменки-Днепровской Запорожской области (Фото:nibulon.com)

На захваченных территориях Украины российские оккупанты грабят селян.

Об этом сообщает Генштаб.

Из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области оккупанты украли более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

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Кроме того, агрессоры продолжают ограничивать передвижения местных жителей, проводить их задержания, а также блокировать гуманитарные грузы с территории Украины.

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