На захваченных территориях оккупанты грабят селян: украли 60 тонн пшеницы вместе с транспортом

29 апреля, 07:15
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Оккупанты украли 60 тонн пшеницы из Каменки-Днепровской Запорожской области (Фото:nibulon.com)

Оккупанты украли 60 тонн пшеницы из Каменки-Днепровской Запорожской области (Фото:nibulon.com)

На захваченных территориях Украины российские оккупанты грабят селян.

Об этом сообщает Генштаб.

Из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области оккупанты украли более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

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Кроме того, агрессоры продолжают ограничивать передвижения местных жителей, проводить их задержания, а также блокировать гуманитарные грузы с территории Украины.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Пшеница Война России против Украины

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