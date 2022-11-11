В Херсонской области оккупанты при отступлении грабят населенные пункты и повреждают инфраструктуру — Генштаб

11 ноября, 07:11
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Оккупанты пытаются максимально повредить инфраструктуру населенных пунктов в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Оккупанты пытаются максимально повредить инфраструктуру населенных пунктов в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские захватчики продолжают грабить населенные пункты, из которых отступают. А также пытаются максимально повредить критическую инфраструктуру.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 11 ноября.

Войска РФ в ходе своего бегства пытаются максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

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Кроме того, продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области.

В поселке Зеленовка оккупанты запретили жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей.

В Тягинце и Казацком оккупанты заменяли дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения, отмечает Генштаб.

9 ноября Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нет признаков того, что оккупанты покидают город. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, на правом берегу остаются больше половины российских оккупантов, дислоцированных в Херсонской области в этом районе.

https://www.youtube.com/watch?v=bn_nzKIHvJA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Инфраструктура Мародерство Херсонская область Юг Украины

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