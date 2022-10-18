Оккупанты грабят местное население, чтобы строить свои оборонные сооружения — Генштаб

18 октября, 07:09
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Российские оккупанты грабят жителей Херсонской области, чтобы строить свои оборонные сооружения (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты грабят жителей Херсонской области, чтобы строить свои оборонные сооружения (Фото:Генштаб)

Нарушая все нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты строят фортификационные сооружения за счет грабежа местного населения Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 18 октября.

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В населенном пункте Благодатное Херсонской области из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.

Видео дня

Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации незаконно созданных на ее территории так называемых «государственных учреждений».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Оборона Херсонская область Война России против Украины

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