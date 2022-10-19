На захваченных территориях оккупанты грабят музеи, сжигают книги и учебники на украинском языке — Генштаб

19 октября, 07:22
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Оккупанты уничтожают украинское культурное наследие на захваченных территориях (Фото:t.me/andriyshTime)

Оккупанты уничтожают украинское культурное наследие на захваченных территориях (Фото:t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинское культурное наследие на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 19 октября.

Захватчики грабят музеи, сжигают украинскую литературу и учебники, напечатанные на украинском языке.

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Ранее сообщалось, что оккупационные «власти» Крыма выдали «указ», в котором говорится о порядке «эвакуации музеев» — внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию России). Там заявили, что прежде всего россияне хотят вывезти экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

По состоянию на 3 августа 2022 года МКИП зафиксировало 500 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал исключить РФ из ЮНЕСКО. По словам министра культуры и информационной политики Александр Ткаченко, российские военные разграбили почти 40 украинских музеев. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Книги Учебники Музеи Украины Война России против Украины

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