Оккупанты вывозят технику из государственных агропредприятий в Херсонской области — Центр нацсопротивления
Трактор (Фото:12019/Pixabay)
Россияне разграбляют государственные агропредприятия на временно оккупированных территориях Херсонской области, вывозят всю технику в Крым.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что россияне вывозят в оккупированный Крым сельскохозяйственную технику из государственных предприятий аграрной промышленности на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Для перевозки похищенного имущества, такого как тракторы или комбайны, оккупанты используют военную технику.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты постепенно покидают захваченные территории Херсонской области.