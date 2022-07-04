«Никто в это не верил». Оккупанты говорили защитникам Мариуполя, что Украина не хочет их забирать — боец Нацгвардии

4 июля, 23:09
Украинские защитники рассказали о тяжелых условиях, в которых оккупанты держали пленных (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинские защитники рассказали о тяжелых условиях, в которых оккупанты держали пленных (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Войска РФ пытались убедить пленных защитников Азовстали, что украинская сторона не хочет проводить обмен. Об этом рассказал освобожденный боец Нацгвардии Владислав в комментарии Радио Свобода.

«Сказали, что украинская сторона отказывается вас забирать. Сказали, что мы готовы вас уже просто так отдать. Конечно никто в это не верил», — рассказал он.

Владислава добавил, их обменяли только с третей попытки.

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Другие украинские защитники рассказали о тяжелых условиях, в которых оккупанты держали пленных: раненым военным давали мало еды и регулярно унижали.

«Мы террористы были у них. Они пришли нас освобождать только от чего? Лишили меня работы, дома. Я им это объяснял. С каждым словом мой паек уменьшался», — рассказал освобожденный боец Азова Владислав.

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29 июня Украина и Россия провели самый большой обмен с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. В ходе него домой вернулись 144 защитника нашей страны, среди которых 95 бойцов, оборонявших завод Азовсталь в Мариуполе. У большинства освобожденных защитников тяжелые огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы и ампутации конечностей.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Обмен Войска РФ Азовсталь

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