Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении, одну попытку отразили ВСУ 23 мая, 07:15 Цей матеріал також доступний українською Украинские силы отразили попытку наступление оккупантов на населенный пункт Долгенькое (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11-го армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов готовится возобновить наступление на Славянском направлении.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что российские оккупационные войска совершили попытку наступления на населенный пункт Долгенькое.

Это наступление было отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.



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