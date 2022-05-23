Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении, одну попытку отразили ВСУ

23 мая, 07:15
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Украинские силы отразили попытку наступление оккупантов на населенный пункт Долгенькое (Фото:Генштаб)

Украинские силы отразили попытку наступление оккупантов на населенный пункт Долгенькое (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11-го армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов готовится возобновить наступление на Славянском направлении.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что российские оккупационные войска совершили попытку наступления на населенный пункт Долгенькое.

Это наступление было отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323137383332680
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Наступление Война России против Украины

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