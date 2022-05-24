Оккупанты готовятся возобновить наступление на Харьковском и Славянском направлениях — Генштаб 24 мая, 19:22 Цей матеріал також доступний українською Военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты возобновляют наступательные действия на Харьковском и Славянском направлениях. Для этого они проводят разведку, а на отдельных участках производят обстрелы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций.

«На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийский обстрел подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел», — говорится в сообщении Генштаба.

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