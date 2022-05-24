Оккупанты готовятся возобновить наступление на Харьковском и Славянском направлениях — Генштаб

24 мая, 19:22
Цей матеріал також доступний українською
Военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты возобновляют наступательные действия на Харьковском и Славянском направлениях. Для этого они проводят разведку, а на отдельных участках производят обстрелы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:
Сводка Генштаба. Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянск и пытаются выйти на админграницу Луганской области

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций.

«На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийский обстрел подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел», — говорится в сообщении Генштаба.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/324283196551432
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Харьковская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X