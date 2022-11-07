В Херсонской области оккупанты готовятся к «жестам доброй воли» — ОК Юг 7 ноября, 13:00 Оккупанты готовятся к разным вариантам развития событий в районе Херсона, сообщили в ОК Юг (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области российские оккупанты продолжают перемещать личный состав и укреплять левый берег Днепра.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, на правый берег свозят недавно мобилизованных, которые составят первую линию обороны.

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Также оккупанты продолжают передислокацию разных подразделений, которые расположены вокруг Херсона.

«Они готовят для себя разные варианты, в том числе подготавливая информационное пространство к так называемым «жестам доброй воли», — отметила Гуменюк.

На прошлой неделе министр обороны Алексей Резников заявлял, что потенциально российские оккупационные войска готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

