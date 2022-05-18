Усиливают группировку войск. Оккупанты готовят наступление в Запорожской области — Генштаб ВСУ

18 мая, 08:00
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Оккупанты хотят наступать в Запорожской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты хотят наступать в Запорожской области (Фото:Генштаб)

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты усиливают группировку войск для проведения наступления на Пологи — Орехов.

Об этом сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения украинских войск.

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На Николаевском направлении оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми — ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Наступление Война России против Украины

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