Усиливают группировку войск. Оккупанты готовят наступление в Запорожской области — Генштаб ВСУ 18 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят наступать в Запорожской области (Фото:Генштаб)

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты усиливают группировку войск для проведения наступления на Пологи — Орехов.



Об этом сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения украинских войск.

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На Николаевском направлении оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми — ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

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