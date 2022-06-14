Оккупанты пытаются создать условия для наступления на Славянск — Генштаб 14 июня, 07:11 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск.



Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

На Харьковском направлении основные усилия агрессоры сосредотачивают на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к государственную границе.

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Захватчики произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

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