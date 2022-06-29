Оккупанты готовят наступление на Барвенково и Славянск — Генштаб 29 июня, 08:00 Генштаб сообщил о ситуации на Славянском и Харьковском направлениях (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное — Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.

Об этом сообщает Генштаб.

Террористические войска РФ обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.

В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск оккупанты переместили в определенные районы вооружение и военную технику.

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На Харьковском направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

В целях уточнения положения украинских войск оккупанты провели воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.

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