Оккупанты готовят наступление на Барвенково и Славянск — Генштаб
Генштаб сообщил о ситуации на Славянском и Харьковском направлениях (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное — Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.
Об этом сообщает Генштаб.
Террористические войска РФ обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.
В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск оккупанты переместили в определенные районы вооружение и военную технику.
На Харьковском направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.
В целях уточнения положения украинских войск оккупанты провели воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.
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