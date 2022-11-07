Генштаб о ситуации в Херсоне: оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям
Набережная в Херсоне (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В захваченном Херсоне российские оккупационные войска переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 7 ноября.
Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему «уничтожения мирного населения Силами обороны Украины».
Ранее херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что оккупанты заминировали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.
На прошлой неделе россияне сняли со здания ОДА в Херсоне свой триколор.
Кроме того, стало известно, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.
Тем не менее украинские военные считают, что столь показательное отступление может быть лишь хитростью.