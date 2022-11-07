Генштаб о ситуации в Херсоне: оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям 7 ноября, 07:10 Набережная в Херсоне (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Херсоне российские оккупационные войска переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 7 ноября.

Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему «уничтожения мирного населения Силами обороны Украины».

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Ранее херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что оккупанты заминировали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.

На прошлой неделе россияне сняли со здания ОДА в Херсоне свой триколор.

Кроме того, стало известно, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.

Тем не менее украинские военные считают, что столь показательное отступление может быть лишь хитростью.

