«Уточняют списки избирателей». Оккупанты готовятся к проведению «референдумов» — разведка 30 июля, 17:12 Оккупанты планируют провести «референдум» на юге Украины (Фото:www.svoboda.org)

Оккупанты готовятся к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.



«ГУР отчетливо видит подготовительные мероприятия, проводимые оккупантами. На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия Единая Россия. Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов», — сказал он.

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Отмечено, что на оккупированных территориях начался процесс раздачи российских паспортов.

По словам Скибицкого, чтобы не допустить закрепления РФ и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий, украинские воины будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины.



В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



Также сообщалось о подготовке к псевдореферендумам на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.



20 июля в Белом доме заявили, что у них есть данные о подготовке российскими оккупантами аннексии захваченных территорий Украины.



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