В Луганской области оккупанты пополняют резервы и готовятся к новым атакам — глава ОВА

7 марта, 12:19
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По словам Гайдая, ситуация в Луганской области стабильная и контролируемая (Фото:Генштаб)

По словам Гайдая, ситуация в Луганской области стабильная и контролируемая (Фото:Генштаб)

В Луганской области российские оккупационные войска отошли, вероятно, чтобы пополнить резервы для новых наступлений.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на сегодняшний день ситуация на фронте в Луганской области стабильная и контролируемая.

«Россияне оттянулись, чтобы пополнить свои резервы. По всем трем направлениям фронта в Луганской области ситуация стабильная и контролируемая», — отметил Гайдай.

Видео дня

Он добавил, что из-за отсутствия успехов на фронте россияне на временно оккупированных территориях относятся еще более агрессивно к местному населению.

https://www.youtube.com/watch?v=bQnKJif2eUA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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