«На Изюмском направлении горячо». Оккупанты готовятся к очередной попытке наступления — глава Харьковской ОВА

3 июня, 13:15
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По словам Синегубова, ВСУ готовы к любому развитию событий (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

По словам Синегубова, ВСУ готовы к любому развитию событий (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты готовят условия для очередной попытки наступления на Изюмском направлении.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На Изюмском направлении горячо — враг готовит условия для очередной попытки наступления. Наши защитники готовы к любому развитию событий, удерживают позиции, наносят врагу существенные потери», — написал он в Telegram.

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По словам главы ОВА, за последние сутки оккупанты снова обстреливали Харьков и область. В областном центре два человека получили ранения.

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Под огонь попали Лозовской, Чугуевский и Изюмский районы. В Чугуеве в результате обстрела один мирный житель погиб, двое получили ранения.

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В селе Катериновка Лозовского района два человека получили ранения. Еще один ранен в Балаклейской громаде.

В селе Циркуны в результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, ангар с зерном. Повреждены частные автомобили.

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по городу Золочев. Повреждены жилые строения, пострадавших нет.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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