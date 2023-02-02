Активно ведут разведку. Оккупанты готовятся к новому наступлению — Генштаб 2 февраля, 07:13 Войска РФ готовятся к наступлению на отдельных направлениях (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска активно ведут разведку, на отдельных направлениях готовятся к наступлению.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 2 февраля, несмотря на большие потери, войска РФ продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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За прошедшие сутки украинские силы отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клищиевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Клюсы и Елино Черниговской области; Муравейная, Екатериновка, Волковка, Александровка, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терново, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское и Диброва в Луганской области, а такжеТерны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении были обстреляны Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области, а также Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты вели огонь из артиллерии по Бериславу, Антоновке и Херсону, а также Дмитровке в Николаевской области.