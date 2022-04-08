«Обстрелы ведутся круглосуточно». Оккупанты готовятся к массированному наступлению на Донбассе — глава ОВА

8 апреля, 15:32
Цей матеріал також доступний українською
Техника оккупантов в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Техника оккупантов в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты готовятся к массированному наступлению на Донбассе, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Обстрелы ведутся фактически круглосуточно, особенно, Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированных наступлений», — сказал он во время брифинга.

Видео дня

Также Кириленко подчеркнул, что оккупанты обстреливают всю гражданскую и медицинскую инфраструктуру.

«Враг не остановится ни перед чем. Не сумев сразу захватить города, враг будет просто уничтожать. Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты, как авиация, исключительно применяя ее против мирного населения», — подытожил глава ОВА.

Слушайте подкаст на эту тему
Читайте также:
Мэтью Берроуз
Мэтью Берроуз
Четыре детальных сценария. Когда и чем закончится война России против Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что битва за Донбасс приближается и будет напоминать Вторую мировую войну.

Ранее замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщал, что после попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области российские оккупанты могут снова предпринять наступление на Киев.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Донецкая ОГА Наступление Война в Украине Павел Кириленко

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X