«Обстрелы ведутся круглосуточно». Оккупанты готовятся к массированному наступлению на Донбассе — глава ОВА 8 апреля, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты готовятся к массированному наступлению на Донбассе, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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«Обстрелы ведутся фактически круглосуточно, особенно, Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированных наступлений», — сказал он во время брифинга.

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Также Кириленко подчеркнул, что оккупанты обстреливают всю гражданскую и медицинскую инфраструктуру.

«Враг не остановится ни перед чем. Не сумев сразу захватить города, враг будет просто уничтожать. Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты, как авиация, исключительно применяя ее против мирного населения», — подытожил глава ОВА.

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что битва за Донбасс приближается и будет напоминать Вторую мировую войну.

Ранее замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщал, что после попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области российские оккупанты могут снова предпринять наступление на Киев.

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