Оккупанты ждут контрнаступление ВСУ на юге и минируют реку Ингулец — ISW

23 июля, 07:02
Российский оккупант (Фото:t.me/mod_russia)

Российский оккупант (Фото:t.me/mod_russia)

Российские военные могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки — Зеленодольска на юге Украины. Они активно минируют берега Ингульца.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы активно минируют берега Ингульца в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском.

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Оккупанты нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.

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Кроме того, как пишут аналитики, российские войска наносили удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и без успеха пытались продвинуться северо-западнее Донецка.

В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team

https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Контрнаступление Война России против Украины

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