Оккупанты ждут контрнаступление ВСУ на юге и минируют реку Ингулец — ISW
Российский оккупант (Фото:t.me/mod_russia)
Российские военные могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки — Зеленодольска на юге Украины. Они активно минируют берега Ингульца.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы активно минируют берега Ингульца в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском.
Оккупанты нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.
Кроме того, как пишут аналитики, российские войска наносили удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и без успеха пытались продвинуться северо-западнее Донецка.
В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.
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