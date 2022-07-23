Оккупанты ждут контрнаступление ВСУ на юге и минируют реку Ингулец — ISW 23 июля, 07:02 Российский оккупант (Фото:t.me/mod_russia)

Российские военные могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки — Зеленодольска на юге Украины. Они активно минируют берега Ингульца.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).



Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы активно минируют берега Ингульца в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском.

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Оккупанты нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.

Кроме того, как пишут аналитики, российские войска наносили удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и без успеха пытались продвинуться северо-западнее Донецка.

В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.

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