Оккупанты готовятся к битве за Мариуполь — ОВА

15 ноября, 14:06
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Войска РФ готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.

Об этом сказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

«Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины — Харьковская, Донецкая, Херсонская области. Враг это хорошо понимает», — заявил Кириленко.

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По его словам, концентрация россиян на бахмутском и авдеевском направлениях происходит с целью получения хоть какой-то победы.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Мариуполь Павел Кириленко Война России против Украины

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