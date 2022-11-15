Оккупанты готовятся к битве за Мариуполь — ОВА 15 ноября, 14:06 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Войска РФ готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.

Об этом сказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

«Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины — Харьковская, Донецкая, Херсонская области. Враг это хорошо понимает», — заявил Кириленко.

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По его словам, концентрация россиян на бахмутском и авдеевском направлениях происходит с целью получения хоть какой-то победы.

