Боятся деоккупации. Кремлевские марионетки готовятся бежать из Херсонской области — Генштаб 27 февраля, 09:01 Коллаборанты бегут из Херсонской области (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В Олешках и Скадовске Херсонской области представители так называемой «власти» готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма, опасаясь, что регион будет деоккупирован.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 27 февраля.

«С 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой „эвакуации“ всем желающим», — отмечает Генштаб.

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Для перевозки коллаборантов оккупанты задействовали военные грузовые автомобили. С собой разрешено брать только ручной багаж.

Ранее на освобожденной территории Херсонской области СБУ задержала четырех организаторов псевдореферендума.