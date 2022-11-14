Оккупанты могут готовить удар по освобожденным населенным пунктам Херсонской области — Генштаб 14 ноября, 07:14 В Херсонской области оккупанты усилили ведение воздушной разведки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты усилили ведение воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании им удара по освобожденным территориям Херсонской области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 14 ноября.

Под удар оккупантов могут попасть как военные, так и гражданские объекты.

Также Генштаб отметил, что на освобожденных территориях Херсонской области сохраняется высокий уровень минной угрозы.

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Подразделения сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия.

Кроме того, 12 ноября оккупанты осуществили минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой «эвакуации».

В результате обстрела погибли двое местных жителей, еще трое получили ранения.

По состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

В ОК Юг сообщили, что за неделю украинские силы освободили 179 населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях.