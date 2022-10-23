Хотят обвинить ВСУ. Оккупанты готовят провокацию в центре Мелитополя — мэр 23 октября, 15:00 Оккупанты хотят устроить провокацию в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Сегодня, 23 октября, во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты могут попытаться устроить провокации и обвинить в них ВСУ.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

«Сегодня 23 октября Мелитополь отмечает День освобождения города от фашистских захватчиков. Каждый год в эту даты мы чтили наших ветеранов, но сегодня оккупанты пытаются сделать провокацию в городе», — сказал он.



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По его словам, на 16:00 захватчики собирают массовку на центральной площади города и собираются совершить провокацию, чтобы затем обвинить Силы сопротивления, партизан или ВСУ.



Федоров подчеркнул, что для украинских военных мирные жители – это приоритет, и никто не собирается подвергать их опасности.



Мэр призвал мелитопольцев избегать мест скопления людей, не подходить к российским военным и вражеской технике и ни в коем случае не участвовать в сомнительных мероприятиях захватчиков.

