Оккупанты готовят провокации на ЗАЭС: на территорию станции завезли Грады — Энергоатом 8 декабря, 13:41 Энергоатом сообщил, что оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты готовят новую провокацию на захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.

Об этом сообщает Энергоатом в своем Telegram-канале.

На территорию ЗАЭС оккупанты завезли несколько реактивных систем залпового огня Град и разместили их непосредственно рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некие «защитные сооружения» в тайном режиме.

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В Энергоатоме отметили, что самая вероятная провокация — это обстрел противоположного берега Днепра, в частности, городов Никополь и Марганец непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь прикрытием энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.

Ранее российские СМИ сообщили, что оккупанты готовы уйти с Запорожской АЭС, но пока не собираются покидать всю Запорожскую область. План Москвы состоит в том, чтобы передать Запорожскую АЭС под контроль Украины или МАГАТЭ.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

Инфографика: НВ