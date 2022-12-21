Оккупанты готовят принудительную эвакуацию из Васильевского района Запорожской области — Генштаб 21 декабря, 08:21 Оккупанты готовят принудительную эвакуацию из Васильевского района (Фото:1news.zp.ua)

В Запорожской области с 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 21 декабря.

Оккупанты готовятся вывозить жителей Украины, которые проживают на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.

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Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты проводят обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей.

В ноябре оккупационная «администрация» захваченного Россией Каховского района Херсонской области призвала местных жителей уехать в Краснодарский край.