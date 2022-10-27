Оккупанты готовятся оборонять Попасную: из разрушенного города вывезли всех жителей — глава ОВА

27 октября, 11:38
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Российские оккупанты готовят к обороне город Попасная (Фото:popasnaya.city)

Российские оккупанты готовят к обороне город Попасная (Фото:popasnaya.city)

Российские оккупанты готовят к обороне Попасную в Луганской области. Из города вывезли всех жителей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты решили не восстанавливать полностью разрушенный город.

«Из города вывезли всех людей, населенный пункт закрыт, его готовят к обороне, создавая „крепость“ на руинах», — отметил он.

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Гайдай добавил, что подобная судьба ждет и другие оккупированные города в Луганской области, в частности Северодонецк и Лисичанск.

9 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что защитники Украины полностью контролируют населенные пункты Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

https://www.youtube.com/embed/3wlHI2VqRNY

В эфире Радио НВ Гайдай говорил, что, по его мнению, для освобождения севера Луганской области ключевым является район Сватово.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Попасная Война России против Украины

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