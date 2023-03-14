Новый «жест доброй воли». Оккупанты готовят побег с левобережной части Херсонской области — ОК Юг 14 марта, 09:45 Коллаборационные «власти» готовятся бежать с левобережной части Херсонской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Коллаборационные «власти» готовятся бежать с левобережной части Херсонской области, которая сейчас захвачена российскими оккупационными войсками.



Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Коллаборационные «власти» пытаются выезжать, эвакуируя документацию и награбленные вещи. Это признак того, что готовится очередной «жест доброй воли», — отметила она.

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По словам Гуменюк, оккупанты понимают, что ВСУ продолжают работу по их вычистке.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в оккупированной Васильевке Запорожской области российские захватчики разработали план «эвакуации» коллаборантов в Крым.