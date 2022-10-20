Оккупанты могут готовить обстрелы мирного населения Херсонской области — Генштаб 20 октября, 08:00 Существует высокая вероятность, что оккупанты готовят обстрелы мирного населения Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Существует высокая вероятность совершения российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 20 октября.

Утром 19 октября, на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений ВСУ, отмечает Генштаб.

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Накануне марионетка Кремля Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра. Также кремлевские коллаборанты объявили, что на семь дней запретили въезд в регион для гражданских.

